Ue: Gentiloni, ‘eurobond devono diventare permanenti’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “La volatilità americana ha indebolito la fiducia nel dollaro che nel 2025 ha avuto la peggiore performance da cinquant’anni. L’Europa deve cogliere questo momento e far diventare gli Eurobond permanenti. Accrescere l’offerta di asset sicuri denominati in euro e’ decisivo se vogliamo rendere i mercati finanziari europei più attraenti per gli investitori stranieri”. Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo all’Università di Amburgo per il discorso annuale sull’Europa del Vigoni Forum.