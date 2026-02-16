Ucraina: Kiev, colpiti importanti obiettivi militari russi in 3 regioni

Kiev, 16 feb. (Adnkronos) – Gli attacchi ucraini hanno colpito nella notte diversi obiettivi militari “importanti” nelle zone occupate dalla Russia delle oblast’ di Donetsk, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, precisando che i raid hanno preso di mira aree nelle regioni sud-orientali occupate dalla Russia, dove Mosca aveva concentrato le sue truppe, nonché un centro di comunicazioni russo e un centro di controllo droni nelle zone occupate dell’oblast’ orientale di Donetsk . “Le perdite nemiche e l’entità dei danni causati sono in fase di chiarimento”, ha aggiunto lo Stato Maggiore.