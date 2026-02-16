Tv: morte Dana Eden, casa produzione ‘nessun sospetto movente criminale’

Tel Aviv, 16 feb. (Adnkronos) – Non vi è alcun sospetto di movente criminale o nazionalista nella morte di Dana Eden, produttrice e ideatrice della serie israeliana ‘Teheran’, trovata senza vita ad Atene durante le riprese della quarta stagione. Lo ha dichiarato la Dana & Shula Productions, casa di produzione dell’ideatrice della serie tv, invitando “i media e il pubblico ad astenersi dal pubblicare speculazioni non verificate e ad agire in modo responsabile e sensibile. Questo è un momento di grande dolore per la famiglia, gli amici e i colleghi. Chiediamo che la dignità di Dana e la privacy dei suoi cari siano rispettate”.

