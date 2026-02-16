Referendum: Serracchiani, ‘grave intimidazione a Comitato no, Nordio chiarisca’

Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Le notizie riportate da alcuni media circa la richiesta della capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio all’Associazione Nazionale Magistrati di avere l’elenco di chi ha fatto donazioni al comitato per il No al referendum costituzionale è un atto molto grave che tradisce il nervosismo che si respira nei palazzi del Governo. Un segnale che sa tanto di liste di proscrizione e di cui è difficile comprendere le ragioni”. Così la deputata democratica, responsabile nazionale giustizia del Pd, Debora Serracchiani.

“Si mette in discussione la libertà di partecipazione e si alimenta un clima di pressione nei confronti della magistratura e dei cittadini che voteranno NO. Il ministro chiarisca subito. Le istituzioni e il popolo sovrano si rispettano. Non si intimidiscono”, aggiunge.