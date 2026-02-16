Pd: Gualmini, ‘non mi risultano fuoriuscite a breve di colleghi, con Schlein ho parlato’

Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Non mi risultano fuoruscite a breve dei colleghi, andrebbe chiesto a loro”. Lo ha detto l’eurodeputata Elisabetta Gualmini, che ha annunciato l’addio al Pd per aderire ad Azione. “In Direzione la mozione di maggioranza è stata votata da un grandissimo consenso e la minoranza riformista si è un po’ ridotta, nel Pd ci sono persone di cui ho grandissima stima”, ha spiegato Gualmini.

“Anche la scelta di Bonaccini penso sia stata dettata dal fatto che lui è presidente del partito, la comprendo, è una scelta di tipo unitario. Poi andiamo su questioni personali, su questioni dirimenti come quella dell’Europa, lì bisogna recuperare coerenza”, ha aggiunto.

“Ho sentito la segretaria, le ho parlato, di solito ci metto la faccia. Ci siamo parlate e spiegate, c’è un ottimo rapporto personale e una stima che credo non si modificherà. Spero che abbia compreso la mia scelta”, ha spiegato ancora l’eurodeputata.