Stavolta la rincorsa si è fermata a metà strada, ma al Benevento va bene così. Nonostante non sia riuscita ad andare oltre il pari nel match casalingo contro il Latina, la formazione giallorossa ha lasciato comunque inalterato il margine sulle dirette inseguitrici e questo non può far altro che valorizzare il punto conquistato in rimonta. Non completata, a differenza di quanto accaduto ripetutamente nel girone di ritorno, per una squadra che, in questa seconda parte di stagione, si è trovata a dover rincorre gli avversari nel 50% delle gare disputate. Un copione che dunque si sta ripetendo spesso, specialmente in casa: in cinque match giocati al ‘Vigorito’, infatti, il Benevento è stato costretto a inseguire in tre circostanze (contro Crotone, Siracusa e Latina). Un difetto da correggere in fretta, perché nella prossima sfida interna l’avversario sarà il Catania e perché non sempre è possibile rimediare.

