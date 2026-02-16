Domenica nera nel Fortore, dove in un solo giorno si sono verificati ben due eventi che hanno coinvolto le forniture essenziali.

Si tratta di due rotture sulle condutture, una riguardante la conduttura del gas e una riguardante la conduttura dell’acqua.

È la seconda volta che si verifica una rottura nella conduttura del gas che interessa gli stessi Comuni. Si tratta di Baselice, Montefalcone di Val Fortore, Foiano di Val Fortore e San Bartolomeo in Galdo.

