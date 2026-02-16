Un pomeriggio animato da coriandoli, balli, maschere e carri allegorici quello che ieri ha avuto luogo tra le strade e le piazze di Cerreto Sannita.

A festeggiare qui il carnevale, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, c’è l’intera valle Telesina. La timida pioggia che intorno all’ora di pranzo ha minacciato di fare da guastafeste non ha per niente intimidito bambini, famiglie e ragazzi.

Le flotte di automobili che continuano a salire da valle, arrivate alle porte di Cerreto si trovano davanti la transenna che blocca l’accesso al corso principale. È l’ulteriore segnale che la sfilata dei carri, nonostante le precarie condizioni meteo, si farà.

