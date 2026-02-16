Tari: al Nord più differenziata e meno Tari, al Sud più differenzi e più paghi”: quali i motivi di questo paradosso?

Lo spiega Nicola Boccalone, già amministratore unico di Irpiniambiente dal 2016 al 2019. “Le tariffe TARI continuano ad aumentare, ma con evidenti disparità territoriali.

Mentre al Nord si registrano costi medi di 290 €/anno con una raccolta differenziata al 73%, al Sud la TARI raggiunge i 385 €/anno con appena il 59% di differenziata.

La Campania, in particolare, si attesta a 418 euro (+2,8%), seconda solo alla Puglia (445 euro)”. Boccalone, inoltre, rileva che il test delle tre “E” – Efficienza, Efficacia ed Economicità – rappresenta il metro di giudizio della qualità dei servizi pubblici. Nel Nord Italia questo test è ampiamente superato: una gestione dei rifiuti efficiente ed efficace si traduce in una tassazione contenuta per cittadini e imprese. Al Sud, invece, nonostante in alcune aree la raccolta differenziata raggiunga livelli comparabili a quelli settentrionali, i costi continuano a lievitare.

