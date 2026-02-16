Acca Larenzia: Rampelli, ‘inquietanti indizi su internazionale eversiva dell’antifascismo’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “La tragica uccisione di Quentin a Lione per mano di estremisti di sinistra ha messo in luce una rete internazionale del movimento antifascista violento. Tra le notizie diffuse ci sarebbe l’arrivo a Roma, alla vigilia dell’anniversario di Acca Larenzia, di Raphael Arnault, fondatore di Jeune Garde movimento estremamente violento, lo stesso che ha brutalmente aggredito e ucciso Quentin”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia che sta depositando una nuova interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Con diversi precedenti penali alle spalle, Arnault è legato alla rete europea degli antifascisti militanti violenti che girano per tutto il territorio europeo dando la caccia a ragazzi di destra. Alla luce dell’aggressione che vi è stata la notte del 6 gennaio, quando quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati assaliti da 20 giovani appartenenti a uno dei centri sociali attivi nelle vicinanze di Acca Larenzia collegato a una rete di centri sociali presenti in vari quartieri, ci potrebbe essere un legame tra la rete di Arnault e l’aggressione del 6 gennaio”.

“Abbiamo avuto già modo di segnalare agli organi competenti la presenza nel gruppo degli aggressori di stranieri. Ci viene il dubbio che la recrudescenza della violenza politica sia rafforzata da agenti esterni in una sorta di squallida internazionale eversiva dell’antifascismo militante che programma guerriglie urbane e assalti organizzati la cui premeditazione è ormai dimostrata da ripetuti inquietanti indizi”.