Ieri abbiamo parlato dell’emendamento del gruppo di opposizione a San Nicola Manfredi, che punta a modificare una voce del bilancio di previsione, di prossima approvazione. Si tratta di una misura volta a favorire l’acquisto di serbatoi, attraverso l’assegnazione di un contributo di 300 euro, su base Isee. 50mila euro la copertura necessario per rendere possibile l’iniziativa, che ‘Progetto per San Nicola’ propone di rinvenire tra le risorse destinate ai “servizi istituzionali”.
