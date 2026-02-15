Referendum: Nevi, ‘pregiudizi e strumentalizzazioni cifra propaganda del no’

Roma, 15 feb (Adnkronos) – “Il fronte politico del NO dimostra plasticamente quanto pregiudizi e strumentalizzazioni siano la cifra della sua propaganda, altrimenti non si spiegherebbe perché Nordio viene lapidato perché riprende le stesse parole usate da Di Matteo. Se le usa un PM sono accettabili come una sorta di autocritica altrimenti sono da condannare come un attacco all’indipendenza della magistratura. L’ipocrisia, come le bugie, ha le gambe corte. E questo dato oggi ancora di più è sotto gli occhi di tutti”. Lo dice Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.