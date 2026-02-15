Referendum: Boccia, ‘da Nordio attacco irresponsabile, intervenga Meloni’

Roma, 15 feb (Adnkronos) – “Da Bari, al termine di una straordinaria manifestazione con Elly Schlein per il No al referendum, diciamo con chiarezza che la destra sta perdendo lucidità, inseguita dalla paura di una sconfitta. Le dichiarazioni del ministro della Giustizia sono gravissime”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia al termine della manifestazione organizzata a Bari dal Pd, con la segretaria Elly Schlein, per il No al Referendum.

“Non siamo di fronte a una polemica politica, ma a un attacco diretto all’equilibrio tra i poteri dello Stato, principio cardine della nostra Costituzione e fondamento della democrazia liberale. Quando un ministro della Giustizia mette in discussione questo assetto o lo piega a esigenze di propaganda, supera un limite istituzionale che non dovrebbe mai essere varcato”, ha proseguito.

“Nordio, che ha imposto al Parlamento una riforma costituzionale blindata e ne ha rivendicato la natura governativa, oggi usa parole che tradiscono nervosismo e irresponsabilità. È il segno di un governo che, stretto tra propaganda sulla giustizia e retorica sulla sicurezza, alimenta paure invece di rafforzare le garanzie”, ha detto ancora Boccia.

“Le sue affermazioni non sono degne di un ministro della Giustizia, perché chi ricopre quel ruolo dovrebbe custodire l’equilibrio costituzionale, non metterlo in discussione. Ci auguriamo che Giorgia Meloni intervenga per stigmatizzare le parole di Nordio”, ha concluso Boccia.