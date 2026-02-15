L’accesso al credito per le imprese presenta dinamiche nettamente differenti se si considerano le zone costiere e quelle interne. Se per le prime si registra una crescita, per le aree interne ovvero Sannio e Irpinia, l’arretramento è netto ed evidente. Il tutto emerge nell’ultimo report specifico pubblicato dalla Cgia di Mestre.

Crescita molto contenuta nel napoletano con lo 0,2 per cento e 39,3 milioni (il differenziale tra 15.899,0 prestiti a novembre 2025 e i 15.859,7 del novembre 2024) e invece netta con il 3,7 per cento e 247 milioni nel salernitano (il differenziale tra 6.937,1 milioni prestiti nel novembre 2025 e i 6.690,1 milioni del novembre 2024).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia