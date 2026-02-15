Il campo largo è ormai un dogma per Elly Schlein. Lo ha ribadito pure ieri a Napoli alla due giorni di ascolto “L’Italia che coltiva i saperi”, evento pd tenutosi nel chiostro del monastero di Santa Chiara. Del resto, senza un ampio schieramento imperniato sull’asse con i 5 Stelle, come può immaginare, la segretaria dem, di contrastare Giorgia Meloni alle politiche dell’anno prossimo? Da qui, pure l’input a celebrare congressi unitari a tutte le latitudini. Non sempre, però, la concretizzazione degli obiettivi è impresa agevole. Lo dimostra il caso di Salerno, laddove appare utopistico che il campo largo tutto sia disponibile a sostenere Vincenzo De Luca, tutt’altro. Il fuoco di sbarramento da frapporre al suo ritorno al vertice dell’amministrazione comunale è stato acceso non solo dal Movimento 5 Stelle, ma pure da esponenti dem. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al suo arrivo al monastero ieri, non ha esitato a dire che, per tenere unita la coalizione, occorra “generosità da parte di tutti”, auspicando un passo indietro di De Luca a Salerno.

