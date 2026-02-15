Anche un pareggio, a volte, può valere un mezzo sorriso. Per apprezzare quello che il Benevento conquista in rimonta contro il Latina, serve la filosofia delle piccole cose. Perché, è vero, la Strega soffoca il ruggito delle grandi occasioni in vista di situazioni più propizie, ma compie comunque un altro passo avanti verso il traguardo e lo fa anche grazie al fatto che nessuna delle concorrenti è riuscita ad approfittare della frenata dei giallorossi. Nonostante gli uomini di Floro Flores si siano fatti imporre lo stop dai nerazzurri — unica squadra che il Benevento non è ancora riuscita a battere in questa stagione -, la situazione in vetta resta immutata e i turni da giocare sono diminuiti. Distanze inalterate, dunque, per la truppa sannita che conserva il vantaggio di otto punti dal Catania – ripreso dal Siracusa – e di 11 dalla Salernitana, rimontata a tempo quasi scaduto dalla Cavese.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia