Si è svolto presso l’Auditorium della Chiesa “San Gennaro” di Benevento, il “Focus conoscitivo sulla riforma della Giustizia: per una scelta consapevole del referendum costituzionale tra pareri a confronto”, organizzato dall’avvocato Davide D’Andrea dello Studio Legale Quattordici e moderato da Fabio Tarallo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Benevento Mario Clemente Mastella, del presidente del Tribunale di Benevento Michele Russo, del procuratore aggiunto presso il Tribunale di Benevento Gianfranco Scarfò, dell’ordinario di Diritto Civile presso l’Unisannio e assessora alla Cultura della Città di Benevento Antonella Tartaglia Polcini e del vice presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento Nicola Covino, hanno preso la parola la presidente della sottocommissione ANM Benevento Maria Colucci e la componente dell’Organismo congressuale Forense Lidia Caso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia