Una notizia importante per i foianesi arriva dal sindaco Giuseppe Ruggiero che annuncia la costruzione di nuovi pozzi. Come ha spiegato il primo cittadino, Cassa depositi e prestiti ha autorizzato il Comune ad utilizzare fondi per poter realizzare dei pozzi d’acqua San Giovanni.

“Questi pozzi – spiega Ruggiero – verranno poi successivamente collegati con l’acquedotto rurale”. A questa notizia si aggiunge l’autorizzazione da parte della Regione Campania per completare il serbatoio di località Iardino, “quest’acqua poi arriverà anche al paese quindi stiamo cercando di programmare ulteriori captazioni, ulteriori adduzioni per far sì che il nostro territorio non abbia problemi in estate” ha spiegato ancora Ruggiero.

