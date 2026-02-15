Stavolta il Benevento non completa l’opera. Rimedia allo svantaggio, ma non riesce ad andare oltre il pari contro un Latina che frena la marcia innarrestabile della formazione giallorossa. Non può che masticare amaro Antonio Floro Flores, rammaricato per l’esito di una sfida che, a suo dire, avrebbe meritato un epilogo diverso: «Il calcio è questo, perdiamo due punti per colpe esclusivamente nostre – il commento del tecnico napoletano fine partita -. Il Latina ha fatto la sua partita, si è messo dietro la linea della palla come ci aspettavamo, ma noi abbiamo creato tanto e avremmo dovuto concretizzare di più. Bisogna fare gol, è necessario essere più cattivi in area di rigore, perché questa per noi era una grande occasione. Il rammarico c’è».

