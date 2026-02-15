È stato uno dei migliori nel primo tempo a fari spenti della Strega, con incursioni continue da sinistra e suggerimenti invitanti. Ma Floro Flores ha scelto di sostituirlo pochi minuti dopo l’inizio della ripresa, optando per una maggior spinta con Romano dirottato sulla corsia mancina. Resta l’amarezza per Andrea Ceresoli in una partita in cui il Benevento ha cercato fino alla fine di lanciarsi a caccia del successo: “Perdere e pareggiare sono due cose diverse, alla fine questo punto ce lo ritroveremo. Il Latina è una squadra ostica, anche all’andata con loro abbiamo fatto fatica. Purtroppo non siamo riusciti a fare cinque gol come a Trapani, ma l’importante in questi casi è non perderla”.

