“Sulla vicenda della mensa scolastica è necessario fare immediatamente piena chiarezza, senza polemiche strumentali ma anche senza ulteriori silenzi”. Così il consigliere comunale di Forza Italia, nonché commissario cittadino azzurro, Gerardo Giorgione. “Apprendiamo che l’ASL Benevento ha disposto lo stop al centro di cottura di Beltiglio perché la temperatura dell’acqua della caldaia non raggiungeva i 60 gradi previsti, fermandosi a 45, condizione che non consentiva la regolare sanificazione dei recipienti e quindi la preparazione del pasto caldo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia