“Chi vince festeggia, chi perde spiega”. Usa il mantra di Julio Velasco il capitano del Benevento, Mattia Maita, per descrivere il mezzo passo falso giallorosso contro il Latina. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per il percorso della Strega in campionato e per le sfumature del match, con la squadra di Floro Flores a lungo alla ricerca del colpo da tre punti, stoppata dai nerazzurri. “C’è tanta rabbia, quando non riesci a far gol poi si parla sempre di altro. Alla fine è un punto che in questo campionato può essere fondamentale, magari abbiamo esagerato un po’ alla fine perché eravamo tutti in avanti alla ricerca del vantaggio. Ma siamo qui per migliorare e da martedì torneremo a lavorare in campo”, confida il centrocampista del Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia