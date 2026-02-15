Alla fine non ce l’ha fatta. E’ morto in ospedale il 68enne Mario Capobianco, vittima di un’aggressione a calci e pugni avvenuta al Rione Libertà, lo scorso 24 gennaio. Ricoverato in ospedale e sottoposto a intervento di urgenza, da allora era costretto in terapia intensiva. Fino a ieri, quando è deceduto a causa della gravità dei traumi riportati. Agli arresti domiciliari, dopo l’episodio, il 37enne A.M. che ora, considerando il decesso del 68enne, vedrà il proprio capo di imputazione cambiare. La morte di Mario Capobianco «segna un momento di dolore e costernazione», così il sindaco Mastella.

