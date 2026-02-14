È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali – Azione 1 Reti viarie al servizio delle aree rurali” del CSR Campania 2023-2027. L’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 29.693.969,88 euro e consentirà di finanziare 61 interventi in un pari numero di comuni della Campania (26 i municipi sanniti le cui domande sono state ritenute ammissibili e finanziabili). “Con la pubblicazione della graduatoria – ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca (nella foto sotto con il ministro Lollobrigida) – diamo una prima, importante risposta ai territori rurali che attendono da tempo azioni strategiche sulla viabilità, potenziando l’accessibilità e la sicurezza delle nostre aree rurali”.

