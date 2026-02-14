Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, il clima politico locale inizia a scaldarsi. Mentre resta l’incognita su nomi e numero effettivo di liste che si contenderanno la guida della città, emerge con chiarezza una nuova realtà politica pronta a scendere in campo: un gruppo che “fa della coesione e dell’innovazione i propri pilastri fondamentali”. A farsi espressione e promotore di questa iniziativa è Vincenzo Farbo, che delinea i contorni di un progetto nato per dare ai cittadini una scelta basata sulla competenza. “Vogliamo offrire una proposta amministrativa nuova e capace”, spiega Farbo.

