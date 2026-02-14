Un emendamento al bilancio di previsione, che approderà a breve nella sala consiliare.

E’ l’ultima iniziativa di ‘Progetto per San Nicola’, collegata alla crisi idrica, tra i problemi principali delle zone alte del territorio, alle prese con continue e gravi sospensioni del servizio.

“L’emendamento”, si legge nella proposta firmata dal capogruppo di opposizione Angelo Capobianco, “mira a istituire un fondo straordinario per l’anno 2026 finalizzato a sostenere i nuclei familiari residenti che versano in condizione di particolare difficoltà. Nello specifico, si intende erogare un contributo straordinario di 300 euro cadauno, destinato all’installazione di serbatoi per l’acqua potabile a uso domestico. Il fondo, pari a complessivi 50mila euro, sarà ripartito mediante un avviso pubblico e relativa graduatoria, basata su criteri Isee, con soglia non superiore a 15mila euro, e fino a esaurimento delle risorse”.

