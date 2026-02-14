Referendum: Ruspandini (Fdi), ‘dopo parole Barbera Gratteri si scusi’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Grazie a Augusto Barbera che oggi a chiare lettere ha definito i toni del procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, ai limiti dell’eversione. Perché se un uomo di diritto come un ex presidente della Corte costituzionale e non certo di destra -visto che si tratta di esponente storico del Partito comunista italiano- reputa indecenti le parole di Gratteri significa davvero che si è raggiunto un livello vergognoso nel dibattito referendario. E non serve arrampicarsi sugli specchi e giustificarsi. Ma sarebbe necessario scusarsi per aver provato a spaccare gli italiani in onesti o criminali a seconda che votino sì o no al referendum. Vergogna”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Massimo Ruspandini.