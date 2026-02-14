Referendum: Maullu (Fdi), ‘significativo giudizio Barbera su parole Gratteri’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “È significativo che un ex presidente della Corte costituzionale come Barbera abbia definito ai limiti dell’eversione le parole di Gratteri. Non è una polemica politica: è un richiamo istituzionale pesante. Un procuratore della Repubblica non può permettersi toni divisivi né atteggiarsi a detentore della verità assoluta. Quando chi esercita un ruolo così delicato supera il perimetro del proprio mandato, si apre un problema serio per l’equilibrio tra poteri dello Stato”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Stefano Maullu.