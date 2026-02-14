Ancora al lavoro per la messa in sicurezza del territorio l’amministrazione comunale di Montefalcone di Val Fortore, che sta lavorando ad un nuovo progetto.

Infatti la Giunta, guidata dal sindaco Michele Leonardo Sacchetti ha approvato il documento di indirizzo della progettazione per i lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico dell’area a ridosso del centro polivalente, villa comunale e campetto di calcio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia