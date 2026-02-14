Dovrà affrontare un processo con l’accusa di violenza sessuale il 43enne di Airola protagonista di un presunto episodio di molestie avvenuto nel gennaio dello scorso anno. Lo ha stabilito il Gup del Tribunale di Benevento, Maria Amoruso, che ha disposto il rinvio a giudizio per l’uomo accogliendo la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, Licia Fabrizi.

I fatti contestati risalgono al 24 gennaio 2025. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’imputato si trovava all’interno di un salone di parrucchiere a San Giorgio del Sannio per usufruire del servizio di taglio capelli. La vittima, una giovane collaboratrice di vent’anni, si sarebbe avvicinata al cliente per offrirgli un caffè.

