Al posto del pasto caldo il panino con prosciutto e formaggino spalmabile. Peraltro con sensibile ritardo sull’orario previsto per i vari turni della mensa scolastica. A bloccare l’attività del centro di cottura è stata l’Asl, che ha ritenuto inadeguata la temperatura dell’acqua calda (45 gradi invece che 60) della caldaia del centro di cottura di Beltiglio. Problema già evidenziato ieri l’altro, da risolvere entro le 9,30 di ieri mattina ma rimasto insoluto, inducendo l’Azienda sanitaria a stoppare la preparazione del pasto caldo in quanto i recipienti abbisognano della temperatura massima suindicata per poter essere in regola. Il disservizio, quindi, ha interessato non solo la Sant’Angelo a Sasso, ma tutte le scuole servite dalla Authentica Spa, comprese quelle della provincia ovviamente.

I disagi per bambini e genitori dovrebbero fermarsi qui, poiché oggi, sabato, il servizio mensa non è previsto, mentre lunedì e martedì le scuole resteranno chiuse per carnevale, quindi per mercoledì il servizio dovrebbe essere riavviato, pur se restano sul tappeto altre problematiche evidenziate dalla commissione menda della Sant’Angelo a Sasso.

Foto di repertorio