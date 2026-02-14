Italia-Africa: Barcaiuolo, ‘da Governo Meloni visione di lungo periodo’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “L’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione africana ad Addis Abeba conferma la serietà e la visione strategica con cui l’Italia sta affrontando il rapporto con il continente africano. Dire con chiarezza che il futuro dell’Italia e dell’Europa dipende anche dal futuro dell’Africa significa riconoscere una realtà geopolitica evidente e assumersi la responsabilità di costruire un partenariato fondato sul rispetto e sulla cooperazione tra pari”. Lo afferma il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa.

“In questo quadro -aggiunge- si inserisce il Piano Mattei, che sta contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare e agire verso l’Africa: non assistenzialismo, non sfruttamento delle risorse, ma investimenti condivisi, formazione, sviluppo delle competenze e crescita reciproca. L’Italia intende essere un ponte stabile tra Europa e Africa, costruendo relazioni solide e durature, capaci di generare benefici per entrambi i continenti e di rafforzare la fiducia nei confronti del nostro Paese. L’invito a partecipare all’Assemblea dell’Unione Africana è un riconoscimento importante che testimonia la fiducia nei confronti dell’Italia. Il Governo Meloni sta dimostrando di avere una visione di lungo periodo, capace di coniugare interesse nazionale e responsabilità internazionale”.