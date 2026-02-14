Conferenza Monaco: Mollicone, ‘Rubio spazza via ogni polemica strumentale’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “L’intervento odierno di Marco Rubio è stato di altissimo profilo: le profonde sfumature culturali del suo discorso spazzano via ogni polemica strumentale, ricordandoci che l’America è stata fondata da popoli europei e che il nostro legame non è solo politico, ma poggia su un rapporto spirituale e sulla comune appartenenza alla civiltà occidentale”. Lo ha affermato Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Cultura della Camera, ospite di ‘Agenda su Sky Tg 24.

“In un momento in cui l’Europa deve ritrovare consapevolezza di se stessa, soltanto l’Italia e il Governo di Giorgia Meloni -ha aggiunto- hanno sempre rivendicato con coerenza questa identità. Anche le diverse sfumature di posizione emerse da Friedrich Merz vanno lette con realismo: è legittimo che i leader difendano gli interessi dei propri Paesi, ma il dialogo in corso sta finalmente chiarendo quei malintesi spesso alimentati dalla propaganda russa e dalle altre superpotenze mondiali, rimettendo al centro l’asse strategico tra Usa, Uk ed Europa”.