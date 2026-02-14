Mercato del lavoro n arretramento nel beneventano: così viene rappresentato nell’ultima rilevazione trimestrale “Excelsior-Unioncamere-Ministero Lavoro”, con il dato previsionale complessivo per il trimestre febbraio-aprile di 4.900 ingressi lavorativi, 170 in meno rispetto al medesimo arco temporale del 2025, quando vennero stimati 5.070 ingressi lavorativi. Il dato sannita è in linea con quella che è un tendenza generalizzata, sia a livello nazionale che regionale.

