Lunedì 16 febbraio, alle 17,30, nella sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V si terrà, con il patrocinio del Comune di Benevento, la presentazione del libro di Caio Mussolini “Mussolini e il fascismo. L’altra storia”. Programmato il dibattito che dopo l’introduzione di Ida Santanelli e i saluti istituzionali, vedrà intervenire, oltre l’autore, anche l’onorevole Umberto Del Basso De Caro e l’onorevole Pasquale Viespoli, moderati dal giornalista Giancristiano Desiderio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia