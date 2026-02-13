Sanremo: Mattarella, ‘musica popolare fa parte del patrimonio culturale italiano’ (2)

(Adnkronos) – “Quello che fate è espressione della capacità artistica ma anche impegno e contributo alla vita culturale del nostro Paese, alla società”, ha spiegato il capo dello Stato agli artisti in gara al Festival.

“Anche lo sport è considerato come un diversivo, una attività di relax, invece ha una funzione sociale di grande rilievo, di aggregazione sociale, un fenomeno culturale che induce a a superare i propri limiti. Così è per la musica popolare con il grande contributo che viene dato al patrimonio culturale Paese”.