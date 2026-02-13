Pd: Picierno, ‘assessore Morniroli a iniziativa a Napoli, chieda scusa’

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Mi dicono che l’Assessore regionale della Campania in quota Schlein, il dottor Morniroli, che si esibiva in interessanti esternazioni, alcune passibili di querela, sia presente e molto vocale all’iniziativa del Partito Democratico a Napoli. Spero che tra le tante parole dette e da dire, trovi anche quelle per chiedere scusa”. Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, rilanciando un post di Morniroli in cui si legge: ‘Chissà se Fassino, Picierno e Molinari avranno già telefonato a Smotrich per entrare nell’affare?’.