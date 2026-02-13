Intonaco pericolante, ruggine e niente acqua calda: la commissione mensa denuncia lo stato del centro cottura. Due ispezioni in cinque giorni confermano un quadro preoccupante, rilevano i rappresentanti dei genitori all’interno dell’organismo suddetto. Che hanno diramato ieri una nota evidenziando che tali segnalazioni sono già state inviate al Comune di Benevento, ma sono rimaste ancora senza esito. Il centro cottura che ogni giorno prepara i pasti destinati agli alunni delle scuole di Benevento, secondo la rappresentanza dei genitori in seno alla Commissione Mensa, presenta diverse criticità strutturali e igieniche. A stabilirlo non sono illazioni ma i riscontri diretti dei genitori della Commissione Mensa che, nel giro di cinque giorni, hanno effettuato due distinte ispezioni presso il centro di Beltiglio di Ceppaloni: la prima, il 5 febbraio e la seconda il 10. In entrambi i casi le risultanze sono state formalizzate con comunicazioni ufficiali indirizzate al Settore Istruzione del Comune di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia