Nei guai quarantenne di Benevento, gravemente indiziato per il reato di maltrattamenti aggravati (anche alla luce della modifica normativa introdotta con la recente legge sul femminicidio) nei confronti della ex compagna e nei cui confronti è stata eseguita ordinanza emessa dal giudice indagini preliminari presso il tribunale di Benevento, disponente la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario nei confronti dell’uomo, il quale avrebbe costretto la compagna convivente ad una condizione di vita penosa e insostenibile, il tutto in ragione del rifiuto della stessa di mantenere il rapporto affettivo, nonché al fine di limitare le sue libertà individuali di donna e realizzare uno stato di controllo, possesso e dominio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia