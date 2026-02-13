La questione relativa agli stipendi degli operai della Comunità Montana del Fortore, è tutt’altro che risolta e la riprova evidente è questa accorata lettera di un operaio posta alla nostra attenzione.

«Nel Fortore c’è chi lavora ogni giorno sul territorio e aspetta lo stipendio da mesi. E poi c’è chi amministra e continua a cercare un responsabile a cui attribuire la colpa. Nel mezzo restano operai e famiglie, lasciati soli.I mancati pagamenti alla Comunità Montana del Fortore non sono un semplice ritardo tecnico o amministrativo. Sono una ferita aperta in un’area interna già fragile, già colpita dallo spopolamento e dalla mancanza di opportunità. Ogni mensilità non pagata non è un numero su un bilancio, è una rata del mutuo, una bolletta, la spesa di una famiglia.Parlo anche per me. Sono un operaio OTI”.

