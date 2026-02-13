L’ultimo ostacolo di un mini ciclo di fuoco con l’imbarazzo della scelta. La vittoria sontuosa di Trapani e l’allungo in classifica della capolista hanno regalato ancor più entusiasmo e consapevolezze al Benevento, atteso da un test da non sottovalutare al “Vigorito” contro il Latina. Domani tocca alla squadra di Volpe, reduce da una sconfitta amara contro il Team Altamura arrivata nonostante una prestazione positiva messa in campo nell’ultimo turno. Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite per i nerazzurri, a caccia di riscatto sul campo di una capolista lanciatissima e reduce da cinque successi consecutivi. Dovrà pesare le sue scelte per l’appuntamento casalingo Floro Flores, considerando sia gli impegni ravvicinati di questa settimana sia le risorse a disposizione, tra solite certezze e calciatori in rampa di lancio.

