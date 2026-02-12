Ue, la sfida della competitività: oggi il summit nel castello belga

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) – Il debito comune è “l’unico modo” che l’Unione europea ha per rimanere competitiva con gli Stati Uniti d’America e la Cina. Da soli, gli Stati nazionali europei sono destinati a soccombere. Il presidente francese Emmanuel Macron, da Anversa, ha ribadito la linea della Francia, alla vigilia del summit informale di oggi dedicato alla competitività dell’Ue nel castello di Alden-Biesen, nel Limburgo. Il premier belga Bart De Wever, leader dell’N-Va fiammingo, ha confermato il senso di urgenza condiviso dai capi di Stato e di governo europei, dicendo che la situazione dell’industria in Belgio, Francia e Germania è semplicemente “drammatica”.

De Wever ha citato, in particolare, i prezzi dell’energia e la regolamentazione “eccessiva”. “Siamo sull’orlo di una crisi esistenziale”, ha avvertito il primo ministro belga. Tuttavia, ora c’è uno “slancio”, secondo De Wever, che ha fatto riferimento al vertice informale di domani. Per il premier, è necessario stabilire delle priorità: “L’Europa deve smettere di cercare di fare tutto, ovunque, sempre”, ha detto, citando un trio di priorità: “Innovazione, produttività e competitività”. Senza di esse, “la decarbonizzazione dell’Europa diventerà sinonimo della sua deindustrializzazione. E, in definitiva, della sua povertà e perdita di rilevanza. Se l’Europa vuole avere un peso nel mondo, la nostra industria deve prima di tutto avere un peso per l’Europa”.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sollecitato l’Ue ad adottare misure “coraggiose” per invertire il trend di “declino” che dura da un quarto di secolo rispetto a Cina e Stati Uniti. “Solo un’Europa economicamente potente sarà un’Europa sovrana”, ha detto, chiedendo di “deregolamentare ogni settore”. Per il presidente Macron, “se vogliamo investire a sufficienza nella difesa e nella sicurezza spaziale, nelle tecnologie pulite, nell’intelligenza artificiale e nell’informatica quantistica, e trasformare la nostra produttività e competitività, l’unica soluzione è emettere debito comune”, ha dichiarato a una platea di capi d’azienda ad Anversa, in Belgio.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, anche lei nella città portuale fiamminga, ha ribadito l’impegno per la semplificazione, ma ha lamentato la lentezza dei due colegislatori, Consiglio e Parlamento europeo, che hanno approvato solo tre provvedimenti Omnibus sui dieci proposti dall’esecutivo. Ha anche sollecitato gli Stati nazionali ad agire per coordinare meglio le rispettive norme, visto che tuttora permangono innumerevoli disomogeneità che ostacolano il funzionamento del mercato unico. La presidente ha citato come esempio il fatto che, per la legge belga, il peso massimo di un camion a pieno carico è di 44 tonnellate: alla frontiera con la Francia, il limite scende a 40 tonnellate, con tutto quel che ne consegue.

Se il senso di urgenza è condiviso, visto che l’Ue da anni cresce meno di Usa e Cina, tra i Paesi c’è meno condivisione su come intervenire. In un documento attribuito a Germania, Italia e Belgio, redatto in vista del summit di oggi, si chiede di istituire un “freno di emergenza, che dovrebbe permettere di impedire l’emersione di fardelli eccessivi durante il processo legislativo, per esempio intervenendo su richiesta di uno Stato membro”. Questo “dovrebbe essere accompagnato da un principio di discontinuità che assicuri che la Commissione uscente ritiri le proposte rimaste pendenti alla fine del mandato”.