Ue, la sfida della competitività: oggi il summit nel castello belga

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) – E’ iniziata oggi, giovedì 12 febbraio, la riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Belgio e Germania prima del summit informale nel castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen a Limburgo nelle Fiandre. Non è chiaro dove si tenga il pre-summit (probabilmente non al castello), né chi vi partecipi (si parlava di una ventina di Paesi su 27, cosa che ha creato malumori tra gli esclusi).

Nel castello, sotto un cielo plumbeo e piovoso, è tutto pronto per l’inizio dell’informale convocato da Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo. In lontananza si sentono i clacson dei trattori: una protesta degli agricoltori era temuta dal Consiglio, tanto che, a quanto si apprende, era pronto un piano B, tenere il summit informale a Bruxelles.

Ieri sera l’Europa Building è stato bonificato, come accade in occasione dei Consigli Europei formali, e chi ha un ufficio al Residence Palace, dietro all’Europa, ha ricevuto un avviso riguardante le limitazioni all’accesso, come succede in occasione dei vertici. Il piano B, tuttavia, non è scattato, probabilmente perché le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare gli accessi al castello e a tenere i trattori a distanza di sicurezza.

Ieri alla vigilia dell’incontro il presidente francese Macron ha ribadito la linea della Francia, sostenendo che il debito comune è “l’unico modo” che l’Unione europea ha per rimanere competitiva con gli Stati Uniti d’America e la Cina. Da soli, gli Stati nazionali europei sono destinati a soccombere. Il premier belga Bart De Wever, leader dell’N-Va fiammingo, ha confermato il senso di urgenza condiviso dai capi di Stato e di governo europei, dicendo che la situazione dell’industria in Belgio, Francia e Germania è semplicemente “drammatica”.

De Wever ha citato, in particolare, i prezzi dell’energia e la regolamentazione “eccessiva”. “Siamo sull’orlo di una crisi esistenziale”, ha avvertito il primo ministro belga. Tuttavia, ora c’è uno “slancio”, secondo De Wever, che ha fatto riferimento al vertice informale di domani. Per il premier, è necessario stabilire delle priorità: “L’Europa deve smettere di cercare di fare tutto, ovunque, sempre”, ha detto, citando un trio di priorità: “Innovazione, produttività e competitività”. Senza di esse, “la decarbonizzazione dell’Europa diventerà sinonimo della sua deindustrializzazione. E, in definitiva, della sua povertà e perdita di rilevanza. Se l’Europa vuole avere un peso nel mondo, la nostra industria deve prima di tutto avere un peso per l’Europa”.