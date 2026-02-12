Pd: Ricci lancia ‘Punti di vista in movimento’, video-podcast in Pov che racconta la politica

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “‘Ehi Meta, avvia la registrazione’, con questa frase, Matteo Ricci, europarlamentare Pd, annuncia la sua nuova iniziativa ‘Pov’ (Punti di vista in movimento), il primo video-podcast che racconta la politica in prima persona, attraverso una visuale Pov. Per farlo, utilizzerà la nuova generazione di occhiali del mondo tech, che permetteranno a tutti di vivere le esperienze dell’europarlamentare direttamente dal suo sguardo, unendole al tema del movimento, che richiama la sua carica di vicepresidente della commissione Tran (Trasporti) in Europa, motivo per cui il video-podcast sarà girato sui vari mezzi di trasporti utilizzati dall’europarlamentare (aereo, macchina, metropolitana, bus, bicicletta, ecc…)”. Si legge in una nota.

“Oggi il progetto vedrà un primo teaser sui canali social di Ricci, girato assieme al collega europarlamentare e presidente del Pd, Stefano Bonaccini, su un tram, diretti a lavoro in un quotidiano giorno a Strasburgo, venerdì 13 febbraio verrà pubblicata invece la puntata ‘zero’ dal titolo ‘L’Europa e il pacifismo pragmatico’”.

“Le grandi aziende high tech stanno investendo in maniera pesante sull’innovazione dell’occhiale, probabilmente il futuro degli smartphone non sarà più nella nostra mano ma nei nostri occhi. – dichiara Ricci – Per questo ho deciso di utilizzare questo tipo di occhiali nei miei viaggi che diventeranno racconti e momenti di confronto con le persone che dialogheranno con me sui grandi temi della nostra epoca e del nostro Paese, mentre saremo in movimento su mezzi di trasporto – conclude – Attraverso questi occhiali proverò a guardare il mondo con un nuovo punto di vista e, dialogando con i miei interlocutori, proveremo a dare anche un contributo a tutti coloro che vorranno seguirci su YouTube, Spotify e sui nostri canali social”.