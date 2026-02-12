Pd: domani Orlando a Ferrara per viaggio dem in realtà industriali

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – Domani, venerdì 13 febbraio, farà tappa a Ferrara e nella sua provincia il Viaggio del Pd nelle realtà industriali del Paese promosso dal Forum Industria del partito e da Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd che guiderà una delegazione composta da esponenti dei democratici e da consiglieri regionali. Riprende così il viaggio del Partito democratico nelle realtà industriali del Paese che ha toccato 11 regioni nei mesi scorsi visitando eccellenze produttive del Paese, crisi industriali, incontrando amministratori e parti sociali dei singoli territori. Un confronto che prosegue anche sul Libro Verde e sulle proposte per le politiche industriali del Pd che lo scorso mese di Luglio è stato presentato a Roma nel corso della conferenza nazionale sulle Politiche industriali.

Il programma prevede alle ore 11 un incontro con i sindacati presso la Camera di Commercio a Ferrara in Largo Castello 6. A seguire, alle ore 14, la delegazione Pd si recherà in visita all’azienda Della Rovere

In via Molinetto 40/b a Longastrino, nel comune di Argenta in provincia di Ferrara. Alle ore 15.30 è prevista una visita alla Cooperativa Bellini Via Antonellini 54 a Filo, nel comune di Argenta in provincia di Ferrara. A seguire, alle ore 17.30 è prevista una visita alla Modelleria Meccanica Bonora in Via G.Rossini 23 a Ferrara. Al termine della giornata, alle ore 20.30, è prevista una iniziativa pubblica a Ferrara presso la Sala Macchine Consorzio Grisu’ in via Poledrelli 21.