Pd: alla Camera ricordo bipartisan di Argentin, ‘nella fragilità forte come nessun altro’

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – L’aula della Camera ha ricordato questa mattina Ileana Argentin, ex-deputata Pd, protagonista di battaglie in difesa dei diritti delle persone con disabilità. Affetta da amiotrofia spinale, Argentin è scomparsa a 62 anni, lo scorso 31 gennaio. Dalla Camera un tributo bipartisan per una parlamentare che, ha ricordato Roberto Morassut del Pd, nella fragilità ha saputo “essere forte come nessun altro. La ricordiamo bella, profumata, sempre molto femminile, ironica, coi suoi vestiti accesi che cantavano vita e volontà. Chissà se ora finalmente potrai provare la gioia di volare su un’altalena, ma a noi piace pensarlo…”.

In aula è stata da più parti sottolineata la determinazione di Argentin nel portare avanti le sue battaglie. “Una donna ironica, franca, anche un po’ cocciuta, quando si metteva in testa una cosa andava fino in fondo”, dice Ettore Rosato che fu suo capogruppo ai tempi del Pd renziano. “È stata una vera testimone di coraggio civile, una voce autorevole dei diritti delle persone con disabilità”.

Una “esperta”, sottolinea Filiberto Zaratti di Avs, non solo per la sua vicenda personale ma perché “figura di riferimento per il volontariato e l’associazionismo. Il suo intenso protagonismo ha fatto fare un balzo in avanti nel sentire comune al significato di inclusione e di dignità delle persone con disabilità”. Un riconoscimento che arriva anche dai banchi di centrodestra. “Perdiamo una grande politica, che ha sempre lottato per il bene e i diritti dei più deboli”, ha detto Massimo Milani di Fdi. Persone come lei, ha aggiunto Simonetta Matone della Lega, “sono patrimonio di tutti”.