Pd: a Napoli 13 e 14 febbraio ‘L’Italia che coltiva i saperi’, chiude Schlein

Roma, (Adnkronos) – “L’Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarlo”: è questo il titolo dell’iniziativa del Partito democratico nel percorso che sta attraversando l’Italia per ascoltare categorie e cittadini. Il prossimo appuntamento, “L’Italia che coltiva i saperi”, si svolgerà a Napoli domani, venerdì 13 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e sabato 14 febbraio dalle 9.30 alle 13.00 al Chiostro di Santa Chiara. La segretaria del Pd, Elly Schlein, sarà sempre presente e interverrà sabato a conclusione dei lavori”. Si legge in una nota.

“Venerdì i lavori si apriranno alle 15.00 con le discussioni distribuite in quattro sale con comunità, associazioni e realtà locali su questi temi: 1) “Parti uguali tra disuguali? Una scuola per tutti e per ciascuno”2) “Università e ricerca: le chiavi di accesso al futuro; 3) “Dalla cultura alla comunità, unire i saperi e i territori”; 4) “Garantire il diritto a restare”. Sabato mattina (9.30-13.00) ripresa dei lavori con i saluti del presidente della Regione Campania Roberto Fico e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Seguirà l’assemblea plenaria e al termine le conclusioni della segretaria del Pd Elly Schlein”.

“Nelle prossime settimane seguiranno altre tappe di ascolto su lavoro, industria, ambiente, sanità, welfare, scuola, diritti e democrazia. Il percorso terminerà a Roma il 6 e 7 marzo prossimi”.