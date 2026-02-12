In Belgio il vertice sulla competitività. Meloni: “Asse Italia-Germania motore dell’Europa”

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) – Un asse tra Roma e Berlino per guidare la nuova fase europea. In arrivo al summit informale sulla competitività dell’Unione Europea, al castello di Alden-Biesen nelle Fiandre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica un ruolo centrale per l’Italia: “In Europa c’è sicuramente un motore tedesco-italiano in questo momento”.

Un messaggio che punta a rafforzare il peso dell’asse con la Germania nelle scelte strategiche dell’Ue. Meloni rivendica una “convergenza” con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, sottolineando però che la cooperazione bilaterale non nasce “contro o escludendo qualcun altro”. “C’è sicuramente una convergenza col cancelliere Merz su questi temi. Su molti temi stiamo rafforzando la nostra cooperazione bilaterale”, afferma Meloni, precisando che anche la Francia partecipa al tavolo sulla competitività promosso da Italia e Germania: “È un bene, perché è un Paese molto importante per discutere di queste materie”.

Il vertice informale si tiene nel castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen a Limburgo nelle Fiandre, dopo il prevertice che ha riunito 19 Paesi, Italia inclusa, prima dell’informale a 27.

La premier parla di un “rilancio nelle relazioni” e nella capacità di coordinamento tra Italia e Germania in questa fase politica europea. “Il ruolo del cancelliere è stato ed è molto positivo. Sono grata a Friedrich, perché stiamo facendo un bel lavoro insieme”.

Il “lavoro” che alcuni Paesi membri fanno, organizzandosi prima dei summit, evidenzia la premier, “aiuta tutti”. “Il problema – afferma – è che, molto spesso, le indicazioni che noi diamo alla Commissione non sono chiare. E, se le indicazioni non sono chiare, si perdono, per lo strapotere della burocrazia, perché c’è il trilogo, perché il funzionamento” delle istituzioni Ue “è molto complesso”.

Quindi, continua, “io penso che si faccia un lavoro che non va contro nessuno e che, anzi, aiuta tutti. Può aiutare il Consiglio, può aiutare la Commissione, può aiutare sicuramente i cittadini e le imprese. Perché, forse, riusciamo a dare delle risposte”.