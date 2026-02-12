Casapound: Boccia, ‘quando viene sciolta? Basta doppiopesismo del governo’

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “La sentenza di Bari, che condanna 12 militanti di CasaPound per riorganizzazione del disciolto partito fascista, è la conferma, e non ce ne era bisogno, che è necessario e urgente sciogliere quella organizzazione e sgomberare lo stabile occupato a Roma”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Non ci sono più scuse per il governo: invece di riempirsi la bocca della parola sicurezza Giorgia Meloni agisca e abbia il coraggio di fare quello che invochiamo da sempre: la sciolga. La sentenza barese fa chiarezza sulla natura dell’organizzazione neofascista. Il fascismo è bandito dalla nostra Costituzione. E CasaPound al fascismo si richiama ed è pericolosa per la nostra democrazia e per l’ordine pubblico del nostro Paese. Capiamo che la destra faccia fatica a riconoscersi nei valori della nostra Carta ma non possiamo più tollerare il doppiopesismo di Giorgia Meloni e del suo governo”.