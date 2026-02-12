Capelli e allarme extension, possono contenere sostanze pericolose: lo studio

Milano, 12 feb. (Adnkronos Salute) – Un ‘veleno per capello’ nelle chiome afro allungate e infoltite a colpi di extension. In uno studio definito “l’analisi più completa” condotta finora sulla materia, i ricercatori del Silent Spring Institute americano hanno identificato “decine di sostanze chimiche pericolose nelle extension per capelli, sia artificiali che naturali”, fornendo “la prova più solida dei potenziali rischi per la salute associati a questi prodotti di bellezza”.

Gli autori del lavoro – pubblicato sulla rivista ‘Environment & Health’ dell’American Chemical Society, e finanziato da un Beauty Justice Grant dell’Environmental Defense Fund e da donazioni benefiche al Silent Spring Institute – hanno trovato nei materiali usati per treccine e protesi capillari “sostanze associate a cancro, alterazioni ormonali, problemi di sviluppo ed effetti sul sistema immunitario”, tra cui “ritardanti di fiamma, ftalati, pesticidi, stirene, tetracloroetano e composti organostannici”.

Risultati particolarmente allarmanti per gli Usa, perché mentre in Ue queste sostanze chimiche sono regolamentate, oltreoceano in gran parte non lo sono ancora. Un pericolo soprattutto per le donne nere, se si pensa che oltre il 70% dichiara di avere indossato extension per capelli almeno una volta nell’ultimo anno, contro meno del 10% in altri gruppi etnici, riferiscono gli scienziati descrivendo un business che – secondo le previsioni – supererà i 14 miliardi di dollari entro il 2028, con gli Stati Uniti leader nelle importazioni globali.

“Sebbene studi precedenti abbiano rilevato la presenza di alcune sostanze chimiche preoccupanti nelle extension per capelli, c’è ancora molto che non sappiamo sulla loro composizione chimica complessiva. Volevamo avere un quadro più chiaro dell’entità del problema”, spiega Elissia Franklin, autrice principale dello studio.

Le extension per capelli possono essere realizzate con fibre sintetiche o materiali di origine biologica, inclusi capelli umani, e sono spesso trattate con sostanze chimiche per renderle ignifughe, impermeabili o antimicrobiche, illustrano i ricercatori. “Tuttavia – afferma Franklin – le aziende raramente rivelano i composti utilizzati per ottenere queste proprietà, lasciando i consumatori all’oscuro sui rischi per la salute derivanti dall’uso prolungato” di questi prodotti.

Le fibre che li compongono si depositano direttamente sul cuoio capelluto e sul collo, e una volta riscaldate e modellate possono rilasciare nell’aria sostanze chimiche che chi indossa le extension può respirare. Per la scienziata “questa è un’industria che ha a lungo trascurato la salute delle donne nere”: ma chi usa questo tipo di extension, obietta Franklin, “non dovrebbe dover scegliere tra espressione culturale o praticità” da un lato, “e la salute” dall’altro.